Craquage Marion Mezdorian Méru

Craquage Marion Mezdorian

33 Rue Voltaire Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Une invitation au lâcher prise qui donne envie de craquer à son tour !

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entraîné dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, sidérant, émouvant et cela nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

33 Rue Voltaire Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

English :

An invitation to let go that makes you want to give in too!

Craquage, it’s your mother, your best friend, your neighbor, your colleague, you. That day, you feel it, it’s the last straw, you crack: you spill the beans and it feels great!

By dint of having taken too much on ourselves, we’re all drawn into a dizzying vertigo where we lose control and experience the undeniable pleasure of losing our heads, and a furious desire to SAY.

It’s funny, astonishing, moving, and almost makes you want to crack up a little too?

German :

Eine Einladung zum Loslassen, die Lust darauf macht, ebenfalls schwach zu werden!

Cracked, das ist deine Mutter, dein bester Freund, deine Nachbarin, deine Kollegin, du selbst. An diesem Tag spürt man es, es ist der Tropfen zu viel, man bricht zusammen: Man packt aus, was man hat, und das tut unheimlich gut!

Weil man sich zu viel zugemutet hat, gerät jeder in einen Taumel, in dem er die Kontrolle über sich verliert.

Es ist lustig, verblüffend, rührend und macht fast Lust darauf, selbst ein bisschen auszuflippen?

Italiano :

Un invito a lasciarsi andare che farà venire voglia anche a voi di cedere!

Craquage è vostra madre, la vostra migliore amica, la vostra vicina di casa, la vostra collega, voi stessi. Quel giorno, lo senti, è la goccia che fa traboccare il vaso, cedi: vuoti il sacco e ti senti così bene!

A forza di prenderci troppo la mano, siamo tutti trascinati in una vertigine in cui perdiamo il controllo e sperimentiamo l’innegabile piacere di sfogarci e il desiderio furioso di DIRE qualcosa.

È divertente, sorprendente, commovente e fa quasi venire voglia di scoppiare un po’ anche a voi?

Espanol :

¡Una invitación a dejarse llevar que hará que tú también quieras ceder!

Craquage es tu madre, tu mejor amigo, tu vecino, tu colega, tú mismo. Ese día, lo sientes, es la gota que colma el vaso, te derrumbas: ¡lo sueltas todo y te sientes tan bien!

A fuerza de desbordarnos, todos nos vemos arrastrados a un vértigo en el que perdemos el control y experimentamos el placer innegable de desahogarnos, y un deseo furioso de DECIR algo.

Es divertido, asombroso, conmovedor, y casi hace que a uno también le entren ganas de desternillarse..

