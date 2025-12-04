Craquage Marion Mezdorian Méru

Craquage Marion Mezdorian

33 rue Voltaire Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Une invitation au lâcher prise qui donne envie de craquer à son tour !

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait

un bien fou ! À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entraîné dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse

envie de DIRE. C’est drôle, sidérant, émouvant et cela nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

33 rue Voltaire Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

English :

An invitation to let go that makes you want to crack too!

Craquage, it’s your mother, your best friend, your neighbor, your colleague, you. That day, you feel it, it’s the last straw, you crack: you spill the beans and it feels so good!

and it feels so good! By dint of having taken too much on ourselves, we’re all drawn into a dizzying vertigo where we lose control and experience the undeniable pleasure of losing our heads, and a furious

and a furious desire to SAY. It’s funny, astonishing, moving, and almost makes you want to crack up a little too?

German :

Eine Einladung zum Loslassen, die Lust darauf macht, ebenfalls zu knacken!

Cracked, das ist deine Mutter, dein bester Freund, deine Nachbarin, deine Kollegin, du. An diesem Tag spürt man es, es ist der Tropfen zu viel, man platzt: Man packt aus und es fühlt sich gut an

das tut unglaublich gut! Weil man sich zu viel zugemutet hat, gerät man in einen Taumel, in dem man die Kontrolle verliert und die unbestreitbare Freude am Ausrasten und die Lust auf mehr verspürt

lust, etwas zu sagen. Es ist lustig, verblüffend, rührend und macht fast Lust darauf, selbst ein bisschen auszuflippen?

Italiano :

Un invito a lasciarsi andare che fa venire voglia di cedere anche a voi!

Craquage, è tua madre, la tua migliore amica, la tua vicina di casa, la tua collega, sei tu. Quel giorno, lo sentite, è la goccia che fa traboccare il vaso, crollate: disfate tutto e vi sentite

e si sente benissimo! Avendo preso troppo, tutti sono trascinati in una vertigine in cui perdono il controllo e provano l’innegabile piacere di perderlo, e una furiosa e furiosa voglia di dire

e un furioso desiderio di dire. È divertente, sorprendente, commovente e fa quasi venire voglia di scoppiare un po’ anche a voi?

Espanol :

Una invitación a dejarse llevar que hace que tú también quieras desternillarte

Craquage, es tu madre, tu mejor amigo, tu vecino, tu colega, eres tú. Ese día, lo sientes, es la gota que colma el vaso, te rajas: lo desempaquetas todo y se siente

y te sientes genial Al haber asumido demasiado, todo el mundo se ve arrastrado a un vértigo en el que pierde el control y experimenta el innegable placer de perderlo, y un furioso

y un furioso deseo de DECIR. Es divertido, asombroso, conmovedor y casi hace que a uno también le entren ganas de partirse de risa..

L’événement Craquage Marion Mezdorian Méru a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre