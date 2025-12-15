« Craquage ! » par Le Collectif des Baltringues Vendredi 16 janvier 2026, 16h30 Médiathèque de Lille-Moulins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-16T16:30:00+01:00 – 2026-01-16T17:30:00+01:00

Fin : 2026-01-16T16:30:00+01:00 – 2026-01-16T17:30:00+01:00

Deux femmes, deux parcours, deux amies à un tournant de leur vie. Étouffées par les injonctions sociales, la charge mentale, les responsabilités, elles explosent… avant d’imploser.

Elles décident alors de faire un braquage !

Un spectacle entre humour et émotion, suivi d’un temps d’échange avec l’équipe artistique.

Durée 30 à 45 min + 30 min d’échange

Médiathèque de Lille-Moulins 8 allée de la filature Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Collectif_Baltringues_2025