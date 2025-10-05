CRASH – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

CRASH Début : 2026-01-15 à 20:00. Tarif : – euros.

A travers cette nouvelle pièce, Jeanne Frenkel et Cosme Castro nous emmènent dans un road trip où le cinéma et le théâtre ne font qu’un. L’histoire pourrait paraître simple : Blaise, trentenaire au chômage, se voit confier une mission d’importance : livrer une voiture de collection pour le mariage de son frère Vadim. Seulement, Blaise a déjà dilapidé l’argent de la location depuis des mois. Son vieux pote garagiste lui propose alors un deal… A travers cette course folle de 820 km, le voyage de Blaise et ses incroyables péripéties sont aussi la reconquête d’une estime familiale perdue depuis de trop nombreuses années : une quête initiatique qui nous replonge dans l’univers du drive-in et dans l’histoire du cinéma.Jeanne Frenkel et Cosme Castro s’associent pour créer La Comète ! en 2015. Depuis 10 ans, ils écrivent et dirigent ensemble des films (court et long métrage dont iNTELLIGENCE avec Vincent Macaigne sorti en 2023) et des projets multimédias avec 3 créations Le Bal, Point Némo et Georges sauve le monde, pièce que nous avions accueillie en 2022.Tarif ADurée 1hÀ partir de 14 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74