Crash Park La vie d’une île Carré Saint-Médard-en-Jalles

Crash Park La vie d’une île Carré Saint-Médard-en-Jalles vendredi 20 mars 2020.

Crash Park La vie d’une île Vendredi 20 mars 2020, 20h30 Carré Gironde

abo 3 et + : 17€ / abo 6 et + : 14€ / abo 10 et + : 11€ / plein : 28€ / réduit : 23€ / étudiant : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-03-20T20:30:00 – 2020-03-20T22:00:00

Fin : 2020-03-20T20:30:00 – 2020-03-20T22:00:00

En raison de l’actualité et de la situation sanitaire, toute l’activité de la Scène nationale Carré-Colonnes est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Cet événement est donc reporté sur la saison 2020 – 2021. Une date sera communiquée ultérieurement.

Philippe Quesne

Un peu hagards, un gilet de sauvetage autour du cou, les rescapés d’un avion long-courrier tout juste crashé en mer s’extirpent de la carlingue. Ils sont cinq hommes et trois femmes, agrippés à leurs valises à roulettes, à quelques encablures d’une petite île que l’on dirait sortie d’une boîte de Playmobil®. La nouvelle création de Philippe Quesne démarre comme un blockbuster américain, pour retrouver très vite ce qui fait la signature du directeur du Théâtre de Nanterre-Amandiers : un rythme alangui, une poésie visuelle et sonore, et l’observation sensible d’une petite communauté débonnaire et dégingandée. Ici, sur l’île, ils peuvent être Robinsons, pirates ou clubbeurs ; ils peuvent chanter, boire et danser jusqu’au bout de la nuit. Lâchez prise, mettez le temps entre parenthèses et embarquez avec eux.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://carrecolonnes.fr/spectacle/crash_park_la_vie_dune_ile.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Joie de vivre, insouciance et utopie communautaire : voyage du côté des paradis perdus théâtre décalé lost

Martin Argyroglo