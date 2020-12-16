CRASH PARK (la vie d’une île) Carré Saint-Médard-en-Jalles

CRASH PARK (la vie d’une île) Carré Saint-Médard-en-Jalles mercredi 16 décembre 2020.

CRASH PARK (la vie d’une île) 16 et 17 décembre 2020 Carré Gironde

de 26€ à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-12-16T21:00:00 – 2020-12-16T22:40:00

Fin : 2020-12-17T20:30:00 – 2020-12-17T22:10:00

Hagards, un gilet de sauvetage autour du cou, les rescapés d’un avion long-courrier tout juste crashé en mer s’extirpent de la carlingue. Ils sont cinq hommes et trois femmes, agrippés à leurs valises à roulettes, débarquant sur une petite île déserte.

Crash Park démarre comme un blockbuster américain, pour retrouver très vite ce qui fait la signature de Philippe Quesne : un rythme, une poésie visuelle et sonore, et l’observation sensible d’une petite communauté débonnaire et dégingandée. Sur l’île, ils peuvent chanter, boire et danser jusqu’au bout de la nuit, être Robinsons, pirates ou clubbeurs. Lâchez prise, mettez le temps entre parenthèses et débarquez avec eux.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/spectacle/crash_park_la_vie_d_une_ile.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Crash Park démarre comme un blockbuster américain, pour retrouver très vite ce qui fait la signature de Philippe Quesne : un rythme, une poésie visuelle et sonore théâtre aventure

Martin Argyroglo