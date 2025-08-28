Crâsse Campagne

Crâsse Campagne jeudi 28 août 2025.

Crâsse

Parking derrière la Mairie Campagne Landes

Compagnie Quand les Moules auront des Dents

Crâsse est heureuse, parce qu’aujourd’hui c’est LE jour des Parents !

Elle va pouvoir s’en adopter des nouveaux, des tout neufs ! Elle en voudrait des qui soient costauds ou bien… ignifugés.

Mais n’ayez crainte, chers parents, Crâsse ne ferait pas de mal à une mouche.

Elle saura vous aimer… comme elle a aimé ceux d’avant…

Écriture et interprétation Camille Moukli Perez

Co-mise en scène Adèle Michel

Adèle Michel, technicienne plateau (en alternance), Marine Dubruque, technicienne plateau (en alternance), Florence Garcia, scénographie, Julien Versange, diffusion, Claudine Julien.

Partenaires et Soutiens

Le Samovar (93), Les Abattoirs (63), Le Chapêlmêle (61), Le Théâtre des Roches (93), Le Fon du Lou (24), Les Renc’Arts (63), La Martofacture (35), Le Sax (78), Le Maquis (29) / Projet initié au sein de l’année de créat .

