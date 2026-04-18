Crau sèche, Crau verte et pastoralisme

Samedi 18 avril 2026 de 8h30 à 12h30.

Durée 3-4h. Grans Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez en exclusivité ce joyau écologique habituellement fermé au public, entre coussouls, prairies et traditions pastorales.

Petit bout de plaine de Crau aux portes de Grans, la Réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir est habituellement fermée au public.



En compagnie du Conservateur de la Réserve naturelle et de l’éleveuse ovine en place sur le site, vous découvrirez les richesses écologiques et agricoles de cette petite Crau.



Au programme promenade sur les thèmes de la faune et la flore des Coussouls, pastoralisme, prairies irriguées… .

Grans 13450 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

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English :

Discover this ecological jewel, usually closed to the public, with its cushions, meadows and pastoral traditions.

L’événement Crau sèche, Crau verte et pastoralisme Grans a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]