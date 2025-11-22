CRAVATE CLUB – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

CRAVATE CLUB Début : 2025-11-22 à 21:00. Tarif : – euros.

Votre meilleur ami ne peut pas venir à la fête organisée par votre épouse pour votre anniversaire. À partir de ce presque rien, tout se fissure.C’est le jour de votre quarantième anniversaire. Et vous apprenez que votre meilleur ami et associé ne peut pas venir à la petite fête organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion mensuelle d’un club dont il ne vous a jamais parlé. ?À partir de ce presque rien, tout se fissure. Une seule question compte à présent: Qu’est-ce qui vous manque pour faire partie de ce club

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82