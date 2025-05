Crayons en balade marche, respire, dessine ! – Place Saint-Félix Aucun, 5 juin 2025 09:00, Aucun.

Hautes-Pyrénées

Crayons en balade marche, respire, dessine ! Place Saint-Félix AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 09:00:00

fin : 2025-06-26 16:00:00

Date(s) :

2025-06-05

Tous les jeudis.

« Allie la douceur de la randonnée à la magie de l’aquarelle. En pleine nature, laisse-toi inspirer par les paysages et prends le temps de poser les couleurs sur le papier. Une expérience apaisante, créative, et profondément connectée à l’instant présent. »

Groupe de 8 personnes. Marcheur de 3 à 4 h / jour (enfant à partir de 7 ans).

-Atelier animé par Astrid Lecarpentier d’Altigraphy et BIDAIA.

-Le matériel est fourni et possibilité d’acheter le kit complet à la réservation.

-Réservation obligatoire. .

Place Saint-Félix AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 astrid@altigraphy.com

English :

Every Thursday.

« Combine the gentleness of hiking with the magic of watercolor painting. In the midst of nature, let yourself be inspired by landscapes and take the time to put colors on paper. A soothing, creative experience, deeply connected to the present moment. »

Group size: 8 people. Walkers ? 3 to 4 h / day (children aged 7 and over).

German :

Jeden Donnerstag.

« Verbinde die Sanftheit des Wanderns mit der Magie der Aquarellmalerei. Lass dich in der Natur von der Landschaft inspirieren und nimm dir die Zeit, die Farben auf das Papier zu bringen. Eine beruhigende, kreative und tief mit dem gegenwärtigen Moment verbundene Erfahrung. »

Gruppe von 8 Personen. Wanderer ? 3 bis 4 Std./Tag (Kinder ab 7 Jahren).

Italiano :

Ogni giovedì.

« Combinate la dolcezza dell’escursionismo con la magia della pittura ad acquerello. Nel cuore della natura, lasciatevi ispirare dal paesaggio e prendetevi il tempo per mettere il colore sulla carta. Un’esperienza rilassante e creativa, profondamente legata al momento presente »

Dimensione del gruppo: 8 persone. Camminatori? Da 3 a 4 ore al giorno (bambini a partire da 7 anni).

Espanol :

Todos los jueves.

« Combine la dulzura del senderismo con la magia de la pintura a la acuarela. En plena naturaleza, déjese inspirar por el paisaje y tómese el tiempo de poner color sobre el papel. Una experiencia relajante y creativa, profundamente conectada con el momento presente. »

Tamaño del grupo: 8 personas. Caminantes ? 3 a 4 horas / día (niños a partir de 7 años).

L’événement Crayons en balade marche, respire, dessine ! Aucun a été mis à jour le 2025-05-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65