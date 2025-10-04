« Crayons nos Rues » Médiathèque Guillestre Guillestre

« CRAYONS NOS RUES ». Pour la journée mondiale des animaux, venez dessiner votre animal préféré à la craie sur le sol de la place Albert.

Adultes et enfants à partir de 3 ans

Médiathèque Guillestre place albert guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.45.46.03 https://www.villedeguillestre.fr/tourisme-culture-loisirs/mediatheque

