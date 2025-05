Crayons sur l’eau rafting et aquarelle – VILLELONGUE Villelongue, 31 mai 2025 07:00, Villelongue.

Hautes-Pyrénées

Avec Tom Rafting.

« Et pourquoi pas aller dessiner sur l’eau ?

Profitez des rapides du gave de Pau pour vous tonifier et appréciez le calme des étendues d’eau pour contempler le paysage tout en découvrant l’aquarelle par les crayons. »

Ouvert aux adultes débutants à confirmés.

-Atelier animé par Astrid Lecarpentier d’Altigraphy.

-Le matériel est fourni et possibilité d’acheter le kit complet à la réservation.

-Réservation obligatoire.

Tarifs 119€ par personne. .

VILLELONGUE Tom Rafting

Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 astrid@altigraphy.com

English :

With Tom Rafting.

« Why not draw on the water?

Take advantage of the rapids on the Gave de Pau to tone up, and enjoy the calm of the water to contemplate the landscape while discovering watercolour through pencils. »

Open to adults, beginners to advanced.

German :

Mit Tom Rafting.

« Warum nicht auf dem Wasser zeichnen?

Nutzen Sie die Stromschnellen des Gave de Pau, um sich zu beleben, und genießen Sie die Ruhe der Wasserflächen, um die Landschaft zu betrachten und dabei die Aquarellmalerei durch die Stifte zu entdecken. »

Offen für erwachsene Anfänger bis Fortgeschrittene.

Italiano :

Con Tom Rafting.

« E perché non andare a disegnare sull’acqua?

Approfittate delle rapide sul Gave de Pau per tonificarvi e godetevi la calma dell’acqua per contemplare il paesaggio scoprendo l’acquerello attraverso le matite »

Aperto agli adulti, dai principianti ai più esperti.

Espanol :

Con Tom Rafting.

« ¿Y por qué no ir a dibujar en el agua?

Aproveche los rápidos del Gave de Pau para tonificarse y disfrute de la calma del agua para contemplar el paisaje mientras descubre la acuarela a través de los lápices. »

Abierto a adultos, de principiantes a avanzados.

L’événement Crayons sur l’eau rafting et aquarelle Villelongue a été mis à jour le 2025-05-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65