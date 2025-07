Crazy American Week-End Pont-à-Mousson

Crazy American Week-End Pont-à-Mousson samedi 23 août 2025.

Crazy American Week-End

Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Le Crazy American Week-End est de retour à l’Ile d’Esch pour sa 16è édition !

Le Crazy Américan c’est le rendez-vous incontournable des passionnés de grosses cylindrées et de véhicules mythiques américains, ainsi qu’aux amateurs de l’ambiance Made in USA. Du 23 au 24 août, profitez de deux jours d’animations, de concerts, de jeux et de concours.

Au programme stands de tatouage, jeux bikers, défilé des véhicules, restauration et buvette, et bien plus encore !

L’entrée est gratuite pour les véhicules US et toutes les motos. Pour tout renseignement, contactez l’organisateur au 06 09 94 40 26 ou au 06 81 59 34 12.Adultes

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 94 40 26 mistertiss@orange.fr

English :

Crazy American Week-End returns to the Ile d?Esch for its 16th edition!

The Crazy American Week-End is the must-attend event for enthusiasts of big cylinders and mythical American vehicles, as well as for fans of the Made in the USA atmosphere. From August 23 to 24, enjoy two days of entertainment, concerts, games and competitions.

On the program: tattoo booths, biker games, vehicle parade, food and refreshments, and much more!

Admission is free for US vehicles and all motorcycles. For further information, please contact the organizers on 06 09 94 40 26 or 06 81 59 34 12.

German :

Das Crazy American Week-End ist zurück auf der Ile d’Esch und findet zum 16. Mal statt!

Das Crazy Américan ist ein Muss für alle Fans von großen Hubschraubern und mythischen amerikanischen Fahrzeugen sowie für Liebhaber der Atmosphäre Made in USA. Vom 23. bis 24. August können Sie zwei Tage lang von Animationen, Konzerten, Spielen und Wettbewerben profitieren.

Auf dem Programm stehen: Tattoo-Stände, Biker-Spiele, Fahrzeugparade, Essen und Trinken und vieles mehr!

Der Eintritt für US-Fahrzeuge und alle Motorräder ist kostenlos. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter unter 06 09 94 40 26 oder 06 81 59 34 12.

Italiano :

Il Crazy American Week-End torna sull’Ile d’Esch per la sua 16a edizione!

Il Crazy American Week-End è il luogo ideale per gli appassionati di auto di grossa cilindrata e di veicoli americani leggendari, nonché per chi ama l’atmosfera Made in USA. Dal 23 al 24 agosto, due giorni di intrattenimento, concerti, giochi e competizioni.

In programma: stand di tatuatori, giochi per motociclisti, sfilata di veicoli, cibo e rinfreschi e molto altro ancora!

L’ingresso è gratuito per i veicoli statunitensi e per tutte le moto. Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori al numero 06 09 94 40 26 o 06 81 59 34 12.

Espanol :

Crazy American Week-End vuelve a la isla de Esch en su 16ª edición

El Crazy American Week-End es el lugar ideal para los amantes de los grandes coches y de los legendarios vehículos americanos, así como para los aficionados al ambiente Made in USA. Del 23 al 24 de agosto, disfrute de dos días de entretenimiento, conciertos, juegos y concursos.

En el programa: puestos de tatuajes, juegos de moteros, desfile de vehículos, comida y refrescos, ¡y mucho más!

La entrada es gratuita para los vehículos estadounidenses y todas las motos. Para más información, póngase en contacto con los organizadores en los teléfonos 06 09 94 40 26 o 06 81 59 34 12.

