CRAZY IN LOVE LE TAQUIN Toulouse

CRAZY IN LOVE

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-14 21:00:00

Qui a dit que l’amour était ringard ? Pour la Saint Valentin on célèbre l’amour tous ensemble en vous réinterprétant une sélection 100% love de chansons d’amour groove/ soul/ pop/ r&b avec des arrangements vocaux sensuels et puissants et une rythmique de feu.

Ce soir là, peu importe que vous soyez amoureux, célib assumé, le cœur en miettes ou entre bff c’est LA soirée kitsch que vous attendiez et qui vous fera du bien !

Au programme Lenny Kravitz, Alicia Keys, Aya Nakamura ou encore Prince

Who said love was old-fashioned? For Valentine?s Day, we?re celebrating love together by reinterpreting a 100% love selection of groove/soul/pop/r&b love songs with sensual, powerful vocal arrangements and a fiery rhythm section.

