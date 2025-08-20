Crazy Tiger rugit à Rock en Seine ! Domaine national de Saint Cloud Saint Cloud

Le stand Crazy Tiger s’organisera autour d’un dispositif central fort : un rodéo mécanique sur un tigre customisé, véritable signature visuelle et interactive. Une expérience à la fois physique, fun et mémorable où le grand public sera amené à tester ses limites et son équilibre !

Chaque festivalier pourra également se mettre dans la peau d’un tigre grâce à un atelier d’Arm marbling original où chacun verra son bras se parer d’une peau tigrée éphémère- pour une touche artistique inédite et personnalisée.

Crazy Tiger lance une activation inédite pour le grand public pour incarner son slogan « Le goût de la différence » et faire vibrer les festivaliers de Rock en Seine du 20 au 24 août !

Du mercredi 20 août 2025 au dimanche 24 août 2025 :

payant Public adultes.

Domaine national de Saint Cloud Place Georges Clémenceau 92210 Saint Cloud

https://www.rockenseine.com/