CRBC ROCHE VENDEE BASKET CLUB Canet-en-Roussillon
CRBC ROCHE VENDEE BASKET CLUB Canet-en-Roussillon samedi 21 février 2026.
CRBC ROCHE VENDEE BASKET CLUB
Avenue du Pountarrou Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Championnat féminin N2
.
Avenue du Pountarrou Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie crbc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Women’s N2 Championship
L’événement CRBC ROCHE VENDEE BASKET CLUB Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-01-06 par MAIRIE CANET