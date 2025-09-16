CREA Ciné Allemand Film « En première ligne » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emplois, familles nombreuses, apprentis

Début : 2025-09-16 14:30:00

fin : 2025-09-16 16:30:00

Ciné -Thé ! Projection du film » En première ligne » suivie d’une collation.

En partenariat avec l’association du Comité de jumelage franco-allemand de Saint-Georges-de-Didonne.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné -Thé ! Screening of the film « En première ligne » followed by a snack.

In partnership with the Saint-Georges-de-Didonne Franco-German Twinning Committee.

German :

Ciné -Thé ! Vorführung des Films « En première ligne » mit anschließendem Imbiss.

In Partnerschaft mit dem Verein des deutsch-französischen Partnerschaftskomitees von Saint-Georges-de-Didonne.

Italiano :

Ciné -Thé ! Proiezione del film « En première ligne » seguita da una merenda.

In collaborazione con il Comitato di gemellaggio franco-tedesco di Saint-Georges-de-Didonne.

Espanol :

¡Ciné -Thé ! Proyección de la película « En première ligne » seguida de un aperitivo.

En colaboración con el Comité de Hermanamiento Franco-Alemán de Saint-Georges-de-Didonne.

