CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17 16:45:00

Date(s) :

2026-09-17

Séance de cinéma en partenariat avec le Comité de Jumelage Allemand de St Georges de Didonne.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Movie screening in partnership with the German Sister City Committee of St. Georges de Didonne.

L’événement CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique