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CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

jeudi 17 septembre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle La Passerelle
Adresse
81 rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
8 8 8

Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 16:45:00

Date(s) :
2026-09-17

Séance de cinéma en partenariat avec le Comité de Jumelage Allemand de St Georges de Didonne.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  contact@crea-sgd.org

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English :

Movie screening in partnership with the German Sister City Committee of St. Georges de Didonne.

L’événement CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique

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