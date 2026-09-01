CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
jeudi 17 septembre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 16:45:00
Date(s) :
2026-09-17
Séance de cinéma en partenariat avec le Comité de Jumelage Allemand de St Georges de Didonne.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
Movie screening in partnership with the German Sister City Committee of St. Georges de Didonne.
L’événement CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
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