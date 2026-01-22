CREA Ciné-atelier Animasque Film L’ourse et l’oiseau + atelier parents-enfants Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-atelier Animasque Film L’ourse et l’oiseau + atelier parents-enfants Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde jeudi 19 février 2026.
CREA Ciné-atelier Animasque Film L’ourse et l’oiseau + atelier parents-enfants
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 11:00:00
fin : 2026-02-19 12:15:00
Date(s) :
2026-02-19
Ciné-atelier Animasque avec la diffusion du film L’ourse et l’oiseau suivie d’un atelier parents-enfants Animasque , animé par Emma Spook, artiste intervenante.
En partenariat avec CINA.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné-atelier Animasque with screening of the film L’ourse et l’oiseau followed by a parent-child Animasque workshop, led by artist Emma Spook.
In partnership with CINA.
L’événement CREA Ciné-atelier Animasque Film L’ourse et l’oiseau + atelier parents-enfants Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-22 par Royan Atlantique