CREA Ciné-atelier Animasque Film L’ourse et l’oiseau + atelier parents-enfants Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-atelier Animasque Film L’ourse et l’oiseau + atelier parents-enfants

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-02-19 12:15:00

Date(s) :

2026-02-19

Ciné-atelier Animasque avec la diffusion du film L’ourse et l’oiseau suivie d’un atelier parents-enfants Animasque , animé par Emma Spook, artiste intervenante.

En partenariat avec CINA.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné-atelier Animasque with screening of the film L’ourse et l’oiseau followed by a parent-child Animasque workshop, led by artist Emma Spook.

In partnership with CINA.

