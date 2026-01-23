CREA Ciné-Atelier Film Les toutes petites créatures 2 + atelier pâte à modeler Festival Les Drôles au Ciné Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11 11:40:00
2026-02-11
Diffusion du film Les toutes petites créatures 2 suivie d’un atelier pâte à modeler pour réaliser vos petites créatures !
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Showing of the film Les toutes petites créatures 2 followed by a clay workshop to make your own little creatures!
