CREA Ciné-conférence Film Le retour du projectionniste + conférence sur les métiers de l’exploitation cinématographique Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-conférence Film Le retour du projectionniste + conférence sur les métiers de l’exploitation cinématographique

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

CREA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Diffusion du film-documentaire Le retour du projectionniste suivie d’une conférence sur les métiers de l’exploitation cinématographique par Marie Vassort, exploitante et programmatrice.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the documentary film Le retour du projectionniste followed by a talk on the cinema exhibition business by Marie Vassort, exhibitor and programmer.

L’événement CREA Ciné-conférence Film Le retour du projectionniste + conférence sur les métiers de l’exploitation cinématographique Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-23 par Royan Atlantique