CREA Ciné-conférence Film Le retour du projectionniste + conférence sur les métiers de l’exploitation cinématographique Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 24 février 2026.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24 20:00:00
2026-02-24
Diffusion du film-documentaire Le retour du projectionniste suivie d’une conférence sur les métiers de l’exploitation cinématographique par Marie Vassort, exploitante et programmatrice.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Screening of the documentary film Le retour du projectionniste followed by a talk on the cinema exhibition business by Marie Vassort, exhibitor and programmer.
