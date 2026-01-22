CREA-Ciné-conte Film La Grande Rêvasion + lecture de contes avec Simon Le Bec Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-conte Film La Grande Rêvasion + lecture de contes avec Simon Le Bec

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

CREA

Début : 2026-02-10 10:30:00

fin : 2026-02-10 11:30:00

2026-02-10

Un programme où l’imagination donne des ailes !

Diffusion du film La Grande Rêvasion suivie d’une lecture de contes avec Simon Le Bec, responsable de la Médiathèque de Meschers.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

A program where imagination gives wings!

Screening of the film La Grande Rêvasion followed by a storytelling session with Simon Le Bec, head of the Meschers Médiathèque.

