CREA-Ciné-conte Film La Grande Rêvasion + lecture de contes avec Simon Le Bec Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
CREA
Début : 2026-02-10 10:30:00
fin : 2026-02-10 11:30:00
2026-02-10
Un programme où l’imagination donne des ailes !
Diffusion du film La Grande Rêvasion suivie d’une lecture de contes avec Simon Le Bec, responsable de la Médiathèque de Meschers.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
A program where imagination gives wings!
Screening of the film La Grande Rêvasion followed by a storytelling session with Simon Le Bec, head of the Meschers Médiathèque.
