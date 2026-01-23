CREA- Ciné-débat Film Soulèvements + débat Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA- Ciné-débat Film Soulèvements + débat

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

2026-02-21 20:30:00

2026-02-21 22:45:00

2026-02-21

Diffusion du film-documentaire Soulèvements suivie d’un débat avec des membres de La Ligue des Droits de l’Homme du Pays Royannais, des associations et collectifs engagés dans les luttes environnementales.

+33 5 46 06 87 96 contact@crea-sgd.org

Screening of the documentary film Soulèvements followed by a debate with members of La Ligue des Droits de l’Homme du Pays Royannais, associations and groups involved in environmental struggles.

