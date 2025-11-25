CREA Ciné-Débat Séance gratuite Fast fashion, les dessous de la mode à bas prix + débat Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Débat Séance gratuite Fast fashion, les dessous de la mode à bas prix + débat Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 25 novembre 2025.
CREA Ciné-Débat Séance gratuite Fast fashion, les dessous de la mode à bas prix + débat
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:30:00
fin : 2025-11-25 22:30:00
Date(s) :
2025-11-25
Ciné-Débat séance offerte par la CARA à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets.
En partenariat avec le Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers et la CARA.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Ciné-Débat: screening offered by CARA to mark European Waste Reduction Week.
In partnership with Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers and CARA.
German :
Filmdebatte: Eine von der CARA anlässlich der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung angebotene Veranstaltung.
In Partnerschaft mit dem Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers und der CARA.
Italiano :
Film-dibattito: proiezione offerta dal CARA in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.
In collaborazione con il Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers e il CARA.
Espanol :
Cine-debate: proyección ofrecida por el CARA con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.
En colaboración con el Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers y el CARA.
L’événement CREA Ciné-Débat Séance gratuite Fast fashion, les dessous de la mode à bas prix + débat Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique