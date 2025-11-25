CREA Ciné-Débat Séance gratuite Fast fashion, les dessous de la mode à bas prix + débat Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Débat Séance gratuite Fast fashion, les dessous de la mode à bas prix + débat

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 22:30:00

2025-11-25

Ciné-Débat séance offerte par la CARA à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets.

En partenariat avec le Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers et la CARA.

+33 5 46 06 87 96 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné-Débat: screening offered by CARA to mark European Waste Reduction Week.

In partnership with Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers and CARA.

German :

Filmdebatte: Eine von der CARA anlässlich der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung angebotene Veranstaltung.

In Partnerschaft mit dem Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers und der CARA.

Italiano :

Film-dibattito: proiezione offerta dal CARA in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

In collaborazione con il Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers e il CARA.

Espanol :

Cine-debate: proyección ofrecida por el CARA con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

En colaboración con el Centre Socio-culturel Arc en Ciel de Meschers y el CARA.

