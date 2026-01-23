CREA Ciné-goûter Film Les légendaires + goûter offert Festival Les Drôles au Ciné Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-goûter Film Les légendaires + goûter offert Festival Les Drôles au Ciné

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:05:00

2026-02-18

Diffusion du film Les légendaires suivie d’un goûter offert !

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Showing of the film Les légendaires followed by a snack!

