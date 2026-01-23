CREA Ciné-goûter Film Les légendaires + goûter offert Festival Les Drôles au Ciné Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-goûter Film Les légendaires + goûter offert Festival Les Drôles au Ciné Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mercredi 18 février 2026.
CREA Ciné-goûter Film Les légendaires + goûter offert Festival Les Drôles au Ciné
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
accompagnateurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:05:00
Date(s) :
2026-02-18
Diffusion du film Les légendaires suivie d’un goûter offert !
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Showing of the film Les légendaires followed by a snack!
L’événement CREA Ciné-goûter Film Les légendaires + goûter offert Festival Les Drôles au Ciné Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-23 par Royan Atlantique