CREA Ciné-Goûter Film Mission Père Noël + goûter de Noël offert Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Goûter Film Mission Père Noël + goûter de Noël offert

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

dès 3 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Projection du film jeune public Mission Noël suivi d’un goûter offert !

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Screening of the children’s film Mission Noël , followed by a snack!

