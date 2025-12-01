CREA Ciné-Goûter Film Mission Père Noël + goûter de Noël offert Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

dès 3 ans

Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00

2025-12-23

Projection du film jeune public Mission Noël suivi d’un goûter offert !
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  contact@crea-sgd.org

Screening of the children’s film Mission Noël , followed by a snack!

