CREA Ciné-Goûter Film Mission Père Noël + goûter de Noël offert Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
dès 3 ans
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00
2025-12-23
Projection du film jeune public Mission Noël suivi d’un goûter offert !
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Screening of the children’s film Mission Noël , followed by a snack!
