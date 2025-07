CREA Ciné Petit Dej’: Film « Buffalo Kids » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

moins de 14 ans

Début : 2025-08-02

Projection du film « Buffalo Kids » précédé d’un petit déjeuner offert avant le film.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Screening of the film « Buffalo Kids » preceded by a complimentary breakfast.

German :

Vorführung des Films « Buffalo Kids » mit einem kostenlosen Frühstück vor dem Film.

Italiano :

Proiezione del film « Buffalo Kids » preceduta da una colazione gratuita.

Espanol :

Proyección de la película « Buffalo Kids » precedida de un desayuno gratuito.

