CREA Ciné-Philo Film Olivia + atelier ludique Festival Les Drôles au Ciné Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif Les Drôles au Ciné , dés 8 ans
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
2026-02-17
Ciné-atelier dans le cadre du Festival Les Drôles au Ciné , du 07 au 22/02/26 !
Film suivi d’un atelier ludique pour inviter les enfants à affiner leurs regards et analyser leurs émotions, avec Margot Grenier, intervenante.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Ciné-atelier as part of the Les Drôles au Ciné Festival, from 07 to 22/02/26!
Film followed by a fun workshop to help children refine their gaze and analyze their emotions, with guest speaker Margot Grenier.
