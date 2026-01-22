CREA Ciné-Philo Film Olivia + atelier ludique Festival Les Drôles au Ciné Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Philo Film Olivia + atelier ludique Festival Les Drôles au Ciné

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif Les Drôles au Ciné , dés 8 ans

Date : 2026-02-17 10:00:00 - 12:00:00

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Ciné-atelier dans le cadre du Festival Les Drôles au Ciné , du 07 au 22/02/26 !



Film suivi d’un atelier ludique pour inviter les enfants à affiner leurs regards et analyser leurs émotions, avec Margot Grenier, intervenante.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné-atelier as part of the Les Drôles au Ciné Festival, from 07 to 22/02/26!



Film followed by a fun workshop to help children refine their gaze and analyze their emotions, with guest speaker Margot Grenier.

