CREA Ciné-rencontre Film Animus Femina + rencontre avec la réalisatrice Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-rencontre Film Animus Femina + rencontre avec la réalisatrice Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 17 février 2026.
CREA Ciné-rencontre Film Animus Femina + rencontre avec la réalisatrice
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 20:00:00
fin : 2026-02-17 22:15:00
Date(s) :
2026-02-17
Ciné-rencontre diffusion du film-documentaire Animus Femina suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Eliane de Latour. En partenariat avec Biocoop (Royan et Gémozac) et Ciné Passion.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné-rencontre: screening of the documentary film Animus Femina followed by a meeting with director Eliane de Latour. In partnership with Biocoop (Royan and Gémozac) and Ciné Passion.
L’événement CREA Ciné-rencontre Film Animus Femina + rencontre avec la réalisatrice Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-23 par Royan Atlantique