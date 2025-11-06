CREA Ciné-Rencontre Film Dans l’ombre de Marlow + rencontre avec le co-réalisateur Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Rencontre Film Dans l’ombre de Marlow + rencontre avec le co-réalisateur

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 15:00:00

fin : 2025-11-06 17:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Projection du drame thriller français Dans l’ombre de Marlow suivi d’une rencontre avec Bertrand Mineur, co-réalisateur.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Screening of the French thriller drama Dans l’ombre de Marlow , followed by a meeting with co-director Bertrand Mineur.

German :

Vorführung des französischen Thriller-Dramas Dans l’ombre de Marlow und anschließendes Treffen mit Bertrand Mineur, dem Co-Regisseur.

Italiano :

Proiezione del film drammatico-thriller francese Dans l’ombre de Marlow seguita da un incontro con Bertrand Mineur, co-regista.

Espanol :

Proyección del drama-thriller francés Dans l’ombre de Marlow seguida de un encuentro con Bertrand Mineur, codirector.

L’événement CREA Ciné-Rencontre Film Dans l’ombre de Marlow + rencontre avec le co-réalisateur Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique