CREA Ciné-Rencontre Film Dans l’ombre de Marlow + rencontre avec le co-réalisateur Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Rencontre Film Dans l’ombre de Marlow + rencontre avec le co-réalisateur
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-06 15:00:00
fin : 2025-11-06 17:00:00
2025-11-06
Projection du drame thriller français Dans l’ombre de Marlow suivi d’une rencontre avec Bertrand Mineur, co-réalisateur.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Screening of the French thriller drama Dans l’ombre de Marlow , followed by a meeting with co-director Bertrand Mineur.
German :
Vorführung des französischen Thriller-Dramas Dans l’ombre de Marlow und anschließendes Treffen mit Bertrand Mineur, dem Co-Regisseur.
Italiano :
Proiezione del film drammatico-thriller francese Dans l’ombre de Marlow seguita da un incontro con Bertrand Mineur, co-regista.
Espanol :
Proyección del drama-thriller francés Dans l’ombre de Marlow seguida de un encuentro con Bertrand Mineur, codirector.
