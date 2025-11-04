CREA Ciné-rencontre Film documentaire « La terre des vertus » + échange avec le réalisateur Vincent Lapize Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-rencontre Film documentaire « La terre des vertus » + échange avec le réalisateur Vincent Lapize

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

15-25 ans

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 22:30:00

2025-11-04

À l’occasion du Mois du Film documentaire, CREA organise un Ciné-rencontre autour du film « La terre des vertus », suivi d’un échange avec le réalisateur Vincent Lapize.

En partenariat avec Cina et Ciné Passion 17.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

To mark Documentary Film Month, CREA is organizing a Ciné-rencontre around the film « La terre des vertus », followed by a discussion with director Vincent Lapize.

In partnership with Cina and Ciné Passion 17.

German :

Anlässlich des Monats des Dokumentarfilms organisiert CREA ein Kinotreffen rund um den Film « La terre des vertus », gefolgt von einem Gespräch mit dem Regisseur Vincent Lapize.

In Partnerschaft mit Cina und Ciné Passion 17.

Italiano :

In occasione del Mese del Cinema Documentario, il CREA organizza un incontro cinematografico basato sul film « La terre des vertus », seguito da un dibattito con il regista Vincent Lapize.

In collaborazione con Cina e Ciné Passion 17.

Espanol :

Con motivo del Mes del Cine Documental, el CREA organiza un cine-encuentro a partir de la película « La terre des vertus », seguido de un coloquio con el director Vincent Lapize.

En colaboración con Cina y Ciné Passion 17.

