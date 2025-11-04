CREA Ciné-rencontre Film documentaire « La terre des vertus » + échange avec le réalisateur Vincent Lapize Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-rencontre Film documentaire « La terre des vertus » + échange avec le réalisateur Vincent Lapize
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-04 20:30:00
fin : 2025-11-04 22:30:00
À l’occasion du Mois du Film documentaire, CREA organise un Ciné-rencontre autour du film « La terre des vertus », suivi d’un échange avec le réalisateur Vincent Lapize.
En partenariat avec Cina et Ciné Passion 17.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
To mark Documentary Film Month, CREA is organizing a Ciné-rencontre around the film « La terre des vertus », followed by a discussion with director Vincent Lapize.
In partnership with Cina and Ciné Passion 17.
German :
Anlässlich des Monats des Dokumentarfilms organisiert CREA ein Kinotreffen rund um den Film « La terre des vertus », gefolgt von einem Gespräch mit dem Regisseur Vincent Lapize.
In Partnerschaft mit Cina und Ciné Passion 17.
Italiano :
In occasione del Mese del Cinema Documentario, il CREA organizza un incontro cinematografico basato sul film « La terre des vertus », seguito da un dibattito con il regista Vincent Lapize.
In collaborazione con Cina e Ciné Passion 17.
Espanol :
Con motivo del Mes del Cine Documental, el CREA organiza un cine-encuentro a partir de la película « La terre des vertus », seguido de un coloquio con el director Vincent Lapize.
En colaboración con Cina y Ciné Passion 17.
