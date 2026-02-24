CREA Ciné-rencontre Film documentaire Souvent l’hiver se mutine + rencontre avec le réalisateur, Benoît Perraud Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-05 17:00:00
fin : 2026-03-05 18:45:00
2026-03-05
Diffusion du film documentaire Souvent l’hiver se mutine suivie d’un échange avec le réalisateur Benoit Perraud.
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Screening of the documentary film Souvent l’hiver se mutine followed by a discussion with director Benoit Perraud.
Film supported by the Région Nouvelle-Aquitaine.
