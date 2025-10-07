CREA Ciné-rencontre Film documentaire « Soyons fous » + échange avec le producteur et un protagoniste du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

À l’occasion des journées d’information sur la santé mentale, projection en avant-première du film documentaire « Soyons fous » suivie d’un échange avec le producteur et un protagoniste du film.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

On the occasion of the Mental Health Information Days, preview screening of the documentary film « Soyons fous », followed by a discussion with the producer and one of the film’s protagonists.

German :

Anlässlich der Informationstage zur psychischen Gesundheit: Vorpremiere des Dokumentarfilms « Soyons fous » mit anschließendem Gespräch mit dem Produzenten und einem Protagonisten des Films.

Italiano :

In occasione delle Giornate di informazione sulla salute mentale, proiezione in anteprima del film documentario « Soyons fous » seguita da un dibattito con il produttore e uno dei protagonisti del film.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas de Información sobre Salud Mental, proyección previa del documental « Soyons fous » seguida de un coloquio con el productor y uno de los protagonistas de la película.

