CREA Ciné Tea Time Film « Downton Abbey III Le Grand Final » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
adhérents de l’AFA et de CREA
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 17:00:00
2025-10-21
Ciné Tea Time ! Diffusion du film « Downton Abbey III Le Grand Final » suivie d’une collation.
En partenariat avec l’Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Ciné Tea Time! Showing of the film « Downton Abbey III: The Grand Finale » followed by a snack.
In partnership with the Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.
German :
Ciné Tea Time! Ausstrahlung des Films « Downton Abbey III: Das große Finale », gefolgt von einem kleinen Imbiss.
In Partnerschaft mit der Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.
Italiano :
Ciné Tea Time! Proiezione del film « Downton Abbey III: The Grand Final » seguita da una merenda.
In collaborazione con l’Associazione Franco-Anglaise du Pays Royannais.
Espanol :
¡Ciné Tea Time! Proyección de la película « Downton Abbey III: The Grand Final » seguida de un aperitivo.
En colaboración con la Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.
