CREA Ciné Tea Time Film « Downton Abbey III Le Grand Final » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné Tea Time Film « Downton Abbey III Le Grand Final » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 21 octobre 2025.

CREA Ciné Tea Time Film « Downton Abbey III Le Grand Final » + collation

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

adhérents de l’AFA et de CREA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Ciné Tea Time ! Diffusion du film « Downton Abbey III Le Grand Final » suivie d’une collation.

En partenariat avec l’Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné Tea Time! Showing of the film « Downton Abbey III: The Grand Finale » followed by a snack.

In partnership with the Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.

German :

Ciné Tea Time! Ausstrahlung des Films « Downton Abbey III: Das große Finale », gefolgt von einem kleinen Imbiss.

In Partnerschaft mit der Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.

Italiano :

Ciné Tea Time! Proiezione del film « Downton Abbey III: The Grand Final » seguita da una merenda.

In collaborazione con l’Associazione Franco-Anglaise du Pays Royannais.

Espanol :

¡Ciné Tea Time! Proyección de la película « Downton Abbey III: The Grand Final » seguida de un aperitivo.

En colaboración con la Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.

L’événement CREA Ciné Tea Time Film « Downton Abbey III Le Grand Final » + collation Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-19 par Royan Atlantique