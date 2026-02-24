CREA Ciné Tea Time Film Hamnet + échanges autour du film et goûter Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné Tea Time Film Hamnet + échanges autour du film et goûter
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
AFA et CREA
Début : 2026-03-03 14:30:00
fin : 2026-03-03 17:00:00
2026-03-03
Diffusion du film Hamnet suivie d’un échange autour du film, en anglais ou en français, un thé à la main accompagné de petits biscuits !
En partenariat avec l’association Franco-Anglaise du Pays Royannais (AFA).
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Showing of the film Hamnet followed by a discussion about the film, in English or French, with tea and cookies!
In partnership with the Association Franco-Anglaise du Pays Royannais (AFA).
