CREA Ciné Tea Time Film Hamnet + échanges autour du film et goûter Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné Tea Time Film Hamnet + échanges autour du film et goûter

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

AFA et CREA

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

2026-03-03

Diffusion du film Hamnet suivie d’un échange autour du film, en anglais ou en français, un thé à la main accompagné de petits biscuits !

En partenariat avec l’association Franco-Anglaise du Pays Royannais (AFA).

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Showing of the film Hamnet followed by a discussion about the film, in English or French, with tea and cookies!

In partnership with the Association Franco-Anglaise du Pays Royannais (AFA).

