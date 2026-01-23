CREA Ciné-Tea-Time Film Rebuilding + échange autour du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-17 14:30:00
2026-02-17
Diffusion du film Rebuilding suivie d’un échange autour du film en anglais ou en français, un thé à la main accompagné de petits biscuits ! En partenariat avec l’Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Screening of the film Rebuilding followed by a discussion about the film in English or French, with tea and cookies in hand! In partnership with the Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.
