CREA Ciné-Thé Allemand Film 303 + collation et discussion Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Thé Allemand Film 303 + collation et discussion

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 14:00:00

fin : 2026-02-05 17:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Diffusion en avant-première du film 303 suivie d’une collation et d’une discussion autour du film. En partenariat avec le Comité de Jumelage Franco-Allemand de Saint -Georges-de-Didonne.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preview screening of the film 303 , followed by a snack and discussion about the film. In partnership with the Comité de Jumelage Franco-Allemand de Saint-Georges-de-Didonne.

L’événement CREA Ciné-Thé Allemand Film 303 + collation et discussion Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-23 par Royan Atlantique