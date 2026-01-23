CREA Ciné-Thé Allemand Film 303 + collation et discussion Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Thé Allemand Film 303 + collation et discussion Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde jeudi 5 février 2026.
CREA Ciné-Thé Allemand Film 303 + collation et discussion
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date :
Début : 2026-02-05 14:00:00
fin : 2026-02-05 17:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Diffusion en avant-première du film 303 suivie d’une collation et d’une discussion autour du film. En partenariat avec le Comité de Jumelage Franco-Allemand de Saint -Georges-de-Didonne.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Preview screening of the film 303 , followed by a snack and discussion about the film. In partnership with the Comité de Jumelage Franco-Allemand de Saint-Georges-de-Didonne.
L’événement CREA Ciné-Thé Allemand Film 303 + collation et discussion Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-23 par Royan Atlantique