CREA Ciné-Thé Allemand Film « Miroirs No. 3 » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Thé Allemand Film « Miroirs No. 3 » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde jeudi 2 octobre 2025.

CREA Ciné-Thé Allemand Film « Miroirs No. 3 » + collation

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02 16:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Ciné-Thé Allemand projection du film « Miroirs No. 3 » suivie d’une collation.

En partenariat avec le Comité de Jumelage Allemand de Saint-Georges-de-Didonne.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

German Ciné-Thé: screening of « Miroirs No. 3 » followed by a snack.

In partnership with the Comité de Jumelage Allemand de Saint-Georges-de-Didonne.

German :

Ciné-Thé Allemand: Vorführung des Films « Miroirs No. 3 » mit anschließendem Imbiss.

In Partnerschaft mit dem Comité de Jumelage Allemand de Saint-Georges-de-Didonne.

Italiano :

Ciné-Thé tedesco: proiezione del film « Miroirs No. 3 » seguita da uno spuntino.

In collaborazione con il Comitato di gemellaggio tedesco di Saint-Georges-de-Didonne.

Espanol :

Ciné-Thé alemán: proyección de la película « Miroirs nº 3 » seguida de un aperitivo.

En colaboración con el Comité Alemán de Hermanamiento de Saint-Georges-de-Didonne.

L’événement CREA Ciné-Thé Allemand Film « Miroirs No. 3 » + collation Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-18 par Royan Atlantique