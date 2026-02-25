CREA Ciné-Thé Film Alter égo + collation et échanges autour du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Thé Film Alter égo + collation et échanges autour du film
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-31 14:30:00
fin : 2026-03-31 16:15:00
2026-03-31
Ciné-Thé diffusion du film Alter égo suivie d’une collation et d’échanges autour du film. En partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Ciné-Thé: screening of the film Alter égo , followed by a snack and discussion about the film. In partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .
