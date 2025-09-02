CREA Ciné-Thé Film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-02 15:00:00

fin : 2025-09-02 17:00:00

2025-09-02

Ciné-Thé ! Séance « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » suivie d’une collation.



En partenariat avec les associations « Saint-Georges Accueille » et « Les Amis de Meschers ».

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné-Thé! Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » followed by a snack.



In partnership with the associations « Saint-Georges Accueille » and « Les Amis de Meschers ».

German :

Ciné-Thé ! Vorführung « Sag mir, warum diese Dinge so schön sind » mit anschließendem Imbiss.



In Partnerschaft mit den Vereinen « Saint-Georges Accueille » und « Les Amis de Meschers ».

Italiano :

Ciné-Thé! Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » seguito da una merenda.



In collaborazione con le associazioni « Saint-Georges Accueille » e « Les Amis de Meschers ».

Espanol :

¡Ciné-Thé! Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » seguido de un tentempié.



En colaboración con las asociaciones « Saint-Georges Accueille » y « Les Amis de Meschers ».

