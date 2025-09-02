CREA Ciné-Thé Film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Thé Film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 2 septembre 2025.
CREA Ciné-Thé Film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » + collation
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 15:00:00
fin : 2025-09-02 17:00:00
Date(s) :
2025-09-02
Ciné-Thé ! Séance « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » suivie d’une collation.
En partenariat avec les associations « Saint-Georges Accueille » et « Les Amis de Meschers ».
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Ciné-Thé! Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » followed by a snack.
In partnership with the associations « Saint-Georges Accueille » and « Les Amis de Meschers ».
German :
Ciné-Thé ! Vorführung « Sag mir, warum diese Dinge so schön sind » mit anschließendem Imbiss.
In Partnerschaft mit den Vereinen « Saint-Georges Accueille » und « Les Amis de Meschers ».
Italiano :
Ciné-Thé! Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » seguito da una merenda.
In collaborazione con le associazioni « Saint-Georges Accueille » e « Les Amis de Meschers ».
Espanol :
¡Ciné-Thé! Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » seguido de un tentempié.
En colaboración con las asociaciones « Saint-Georges Accueille » y « Les Amis de Meschers ».
L’événement CREA Ciné-Thé Film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » + collation Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-08-20 par Royan Atlantique