CREA Ciné-Thé Film Eleonora Duse + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Thé Film Eleonora Duse + collation
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Saint-Georges Accueille , Les Amis de Meschers et CREA
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03 17:00:00
2026-02-03
Ciné-Thé diffusion du film Eleonora Dure suivie d’une collation, en partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Ciné-Thé: showing of the film Eleonora Dure followed by a snack, in partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .
