CREA Ciné-Thé Film Eleonora Duse + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Thé Film Eleonora Duse + collation

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Saint-Georges Accueille , Les Amis de Meschers et CREA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03 17:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Ciné-Thé diffusion du film Eleonora Dure suivie d’une collation, en partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciné-Thé: showing of the film Eleonora Dure followed by a snack, in partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .

L’événement CREA Ciné-Thé Film Eleonora Duse + collation Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-22 par Royan Atlantique