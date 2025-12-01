CREA Ciné-Thé Film Joyeux Noël + collation et discussion autour du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Thé Film Joyeux Noël + collation et discussion autour du film
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-18 14:30:00
fin : 2025-12-18 17:00:00
2025-12-18
Projection de la séance Joyeux Noël suivie d’un échange autour du film et d’une collation.
En partenariat avec le Comité de Jumelage Franco-Allemand de St Georges de Didonne.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Screening of Joyeux Noël followed by a discussion about the film and a snack.
In partnership with the Comité de Jumelage Franco-Allemand de St Georges de Didonne.
