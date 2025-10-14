CREA -Ciné-Thé Film « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA -Ciné-Thé Film « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 14 octobre 2025.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-14 15:00:00

fin : 2025-10-14 17:00:00

2025-10-14

Ciné-Thé ! Diffusion du film « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » suivie d’une collation.

En partenariat avec les associations « Saint-Georges Accueille » et « Les Amis de Meschers ».

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné-Thé! Showing of the film « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » followed by a snack.

In partnership with the associations « Saint-Georges Accueille » and « Les Amis de Meschers ».

German :

Ciné-Thé ! Ausstrahlung des Films « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » (Der Mann, der den Bären gesehen hat, der den Menschen gesehen hat), gefolgt von einem Imbiss.

In Partnerschaft mit den Vereinen « Saint-Georges Accueille » und « Les Amis de Meschers ».

Italiano :

Ciné-Thé! Proiezione del film « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » seguita da una merenda.

In collaborazione con le associazioni « Saint-Georges Accueille » e « Les Amis de Meschers ».

Espanol :

¡Ciné-Thé! Proyección de la película « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » seguida de un aperitivo.

En colaboración con las asociaciones « Saint-Georges Accueille » y « Les Amis de Meschers ».

