CREA Ciné-Thé Film L’incroyable femme des Neiges + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 9 décembre 2025.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Saint-Georges Accueille, Les Amis de Meschers et CREA
Début : 2025-12-09 14:30:00
fin : 2025-12-09 16:30:00
2025-12-09
Projection du film L’incoyable femmes des Neiges suivie d’une collation (café-thé-biscuits).
En partenariats avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Screening of the film L’incoyable femmes des Neiges followed by a snack (café-thé-biscuits).
In partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .
