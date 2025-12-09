CREA Ciné-Thé Film L’incroyable femme des Neiges + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Thé Film L’incroyable femme des Neiges + collation

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Saint-Georges Accueille, Les Amis de Meschers et CREA

Début : 2025-12-09 14:30:00

fin : 2025-12-09 16:30:00

Projection du film L’incoyable femmes des Neiges suivie d’une collation (café-thé-biscuits).

En partenariats avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .

English :

Screening of the film L’incoyable femmes des Neiges followed by a snack (café-thé-biscuits).

In partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .

