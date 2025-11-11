CREA Ciné-Thé Film Marcel et Monsieur Pagnol + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Saint-Georges Accueille, Les Amis de Meschers et CREA
Début : 2025-11-11 15:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
Ciné-Thé projection du film Marcel et Monsieur Pagnol suivie d’une collation, en partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Ciné-Thé: screening of the film Marcel et Monsieur Pagnol followed by a snack, in partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .
German :
Ciné-Thé: Vorführung des Films Marcel et Monsieur Pagnol mit anschließendem Imbiss, in Partnerschaft mit den Vereinen Saint-Georges Accueille und Les Amis de Meschers .
Italiano :
Ciné-Thé: proiezione del film Marcel et Monsieur Pagnol seguita da uno spuntino, in collaborazione con le associazioni Saint-Georges Accueille e Les Amis de Meschers .
Espanol :
Ciné-Thé: proyección de la película Marcel et Monsieur Pagnol seguida de un aperitivo, en colaboración con las asociaciones Saint-Georges Accueille y Les Amis de Meschers .
