CREA Ciné-Thé Film Marcel et Monsieur Pagnol + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Thé Film Marcel et Monsieur Pagnol + collation

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Saint-Georges Accueille, Les Amis de Meschers et CREA

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11 17:00:00

2025-11-11

Ciné-Thé projection du film Marcel et Monsieur Pagnol suivie d’une collation, en partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Ciné-Thé: screening of the film Marcel et Monsieur Pagnol followed by a snack, in partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .

German :

Ciné-Thé: Vorführung des Films Marcel et Monsieur Pagnol mit anschließendem Imbiss, in Partnerschaft mit den Vereinen Saint-Georges Accueille und Les Amis de Meschers .

Italiano :

Ciné-Thé: proiezione del film Marcel et Monsieur Pagnol seguita da uno spuntino, in collaborazione con le associazioni Saint-Georges Accueille e Les Amis de Meschers .

Espanol :

Ciné-Thé: proyección de la película Marcel et Monsieur Pagnol seguida de un aperitivo, en colaboración con las asociaciones Saint-Georges Accueille y Les Amis de Meschers .

