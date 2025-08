CREA Ciné Thé Film « Vacances forcées » + collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné Thé Film « Vacances forcées » + collation

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

adhérents des associations de Saint-Georges Accueille et les Amis de Meschers

Début : Mardi 2025-08-19

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Diffusion de la comédie française « Vacances forcées » de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, suivie d’une collation (thé, café, biscuits).

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Screening of the French comedy « Vacances forcées » by François Prévôt-Leygonie and Stephan Archinard, followed by a snack (tea, coffee, cookies).

German :

Ausstrahlung der französischen Komödie « Vacances forcées » von François Prévôt-Leygonie und Stephan Archinard, gefolgt von einem Snack (Tee, Kaffee, Kekse).

Italiano :

Proiezione della commedia francese « Vacances forcées » di François Prévôt-Leygonie e Stephan Archinard, seguita da uno spuntino (tè, caffè, biscotti).

Espanol :

Proyección de la comedia francesa « Vacances forcées », de François Prévôt-Leygonie y Stephan Archinard, seguida de un refrigerio (té, café, galletas).

