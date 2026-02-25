CREA Ciné-thé Film Victor comme tout le monde + collation et échanges autour du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-thé Film Victor comme tout le monde + collation et échanges autour du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 7 avril 2026.
CREA Ciné-thé Film Victor comme tout le monde + collation et échanges autour du film
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-04-07 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Ciné-thé diffusion du film Victor comme tout le monde suivie d’une collation et d’échanges autour du film. En partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné-thé: showing of the film Victor comme tout le monde , followed by a snack and discussion of the film. In partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .
L’événement CREA Ciné-thé Film Victor comme tout le monde + collation et échanges autour du film Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-25 par Royan Atlantique