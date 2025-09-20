CREA Cinéphémère Film en plein air « The Blues Brothers » + atelier de Ukulélé et concert OlélUkes & Co Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

CREA Cinéphémère Film en plein air « The Blues Brothers » + atelier de Ukulélé et concert OlélUkes & Co Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne samedi 20 septembre 2025.

CREA Cinéphémère Film en plein air « The Blues Brothers » + atelier de Ukulélé et concert OlélUkes & Co

Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

CREA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 23:10:00

Date(s) :

2025-09-20

Projection en plein air du film « The Blues Brothers » précédée d’un atelier d’initiation au Ukulele et du concert OléLukes & Co !

.

Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

Open-air screening of « The Blues Brothers » preceded by a Ukulele initiation workshop and the OléLukes & Co concert!

German :

Open-Air-Vorführung des Films « The Blues Brothers » mit vorherigem Ukulele-Einführungsworkshop und dem Konzert OléLukes & Co!

Italiano :

Proiezione all’aperto del film « The Blues Brothers » preceduta da un workshop introduttivo sull’Ukulele e da un concerto di OléLukes & Co!

Espanol :

¡Proyección al aire libre de la película « The Blues Brothers » precedida de un taller de iniciación al ukelele y de un concierto de OléLukes & Co!

L’événement CREA Cinéphémère Film en plein air « The Blues Brothers » + atelier de Ukulélé et concert OlélUkes & Co Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-09 par Royan Atlantique