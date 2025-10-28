CREA Cinéphilous 17 Film « Arco » + concours de dessin Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Cinéphilous 17 Film « Arco » + concours de dessin

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Dans le cadre de la troisième édition du Festival « Cinéphilous 17 », le Festival des p’tits cinéphiles, projection du film « Arco » suivie d’un concours de dessin.

En partenariat avec Ciné Passion 17.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

As part of the third edition of « Cinéphilous 17 », the Festival of little cinephiles, screening of the film « Arco » followed by a drawing competition.

In partnership with Ciné Passion 17.

German :

Im Rahmen der dritten Ausgabe des Festivals « Cinéphilous 17 », dem Festival der kleinen Filmliebhaber, wird der Film « Arco » gezeigt, gefolgt von einem Zeichenwettbewerb.

In Partnerschaft mit Ciné Passion 17.

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione del Festival « Cinéphilous 17 », il festival per i piccoli amanti del cinema, proiezione del film « Arco » seguita da un concorso di disegno.

In collaborazione con Ciné Passion 17.

Espanol :

En el marco de la tercera edición del Festival « Cinéphilous 17 », el festival para los pequeños cinéfilos, proyección de la película « Arco » seguida de un concurso de dibujo.

En colaboración con Ciné Passion 17.

