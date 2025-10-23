CREA Cinéphilous 17 Film « Olivia » + goûter Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Cinéphilous 17 Film « Olivia » + goûter Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde jeudi 23 octobre 2025.

CREA Cinéphilous 17 Film « Olivia » + goûter

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

moins de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Dans le cadre de la troisième édition du Festival « Cinéphilous 17 », le Festival des p’tits cinéphiles, projection du film « Olivia suivie d’un goûter offert.

En partenariat avec Ciné Passion 17.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

As part of the third edition of « Cinéphilous 17 », the Festival des p’tits cinéphiles, screening of the film « Olivia followed by a snack.

In partnership with Ciné Passion 17.

German :

Im Rahmen der dritten Ausgabe des Festivals « Cinéphilous 17 », dem Festival der kleinen Kinogänger, wird der Film « Olivia » gezeigt, gefolgt von einem kostenlosen Imbiss.

In Partnerschaft mit Ciné Passion 17.

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione del festival « Cinéphilous 17 », il festival per i piccoli cinefili, proiezione del film « Olivia » seguita da una merenda.

In collaborazione con Ciné Passion 17.

Espanol :

En el marco de la tercera edición del festival « Cinéphilous 17 », el festival para los pequeños cinéfilos, proyección de la película « Olivia » seguida de un aperitivo.

En colaboración con Ciné Passion 17.

L’événement CREA Cinéphilous 17 Film « Olivia » + goûter Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-19 par Royan Atlantique